CES 2017: Ноутбук-перевертыш HP EliteBook x360 предназначен для бизнес-пользователей

На выставке CES 2017, которая пройдет с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, компания HP представила новое поколение EliteBook x360 — EliteBook x360 1030 G2. Это ноутбук-перевертыш с откидывающимся на 360 градусов дисплеем, способный работать в нескольких режимах помимо стандартного "ноутбучного". В отличие от Spectre x360, ориентированного на обычных потребителей, EliteBook x360 предназначен для профессионалов и бизнес-пользователей.


HP EliteBook x360 по прочности соответствует военному стандарту MIL-STD-810G, а также получил сканер отпечатков пальцев и инфракрасную камеру для распознавания лица Windows Hello. Технология HP Sure View защищает экран от подглядывания, активируя специальный фильтр, ограничивающий углы обзора, одним нажатием кнопки.


Ноутбук оснащается 13,3-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) или 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей), процессорами Intel Core i5 или i7 седьмого поколения (архитектура Kaby Lake) с vPro, до 16 ГБ оперативной памяти DDR4, до 512 ГБ на SSD PCIe. Возможно подключение двух внешних 4K-дисплеев благодаря полноразмерному HDMI и USB Type-C . Также есть два USB 3.0, слот microSD, аудиоразъем. Опционально поддерживается NFC.

Заявленное время автономной работы достигает 16,5 часа. Размеры составляют 316,9 х 218,5 х 14,9 мм, а вес — 1,28 кг. HP EliteBook x360 поступит в продажу в январе 2017 года.

Источник
HP
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ноутбук WINDOWS HP CES 2017

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