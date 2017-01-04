CES 2017: Ноутбук-перевертыш HP Spectre x360 получил 4K-дисплей и стал мощнее

К выставке CES 2017, которая пройдет с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, компания HP обновила серию ноутбуков-перевертышей Spectre x360. Для 13-дюймовой версии, получивший апдейт в конце 2016 года, появилась опция дисплея с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей), а 15,6-дюймовая модель была обновлена более серьезно.





15,6-дюймовый HP Spectre x360 получил освеженный дизайн, опции с процессорами Intel Core i7 седьмого поколения Kaby Lake, дискретной графикой NVIDIA и улучшенную батарею. Младшая версия оснащается Intel Core i7 Kaby Lake, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ на твердотельном накопителе с интерфейсом PCIe, в версия х подороже возможна установка до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ на накопителе. Из портов предусмотрены HDMI, USB Type-A, слот SD и 3/USB Type-C.

Также можно отметить появившуюся инфракрасную камеру для распознавания лица в Windows Hello. Интересно, что все они идут с 4K-дисплеем и графикой NVIDIA GeForce 940MX. Стоимость младшей версии составляет $1279, а старшей — $1699. Продажи стартуют в феврале 2017 года.