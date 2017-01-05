CES 2017: ASUS представила высококлассный ноутбук ZenBook 3 Deluxe

В дополнение к бизнес-ноутбуку AsusPro B9440, компания ASUS представила на выставке CES 2017, которая проходит с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, ноутбук ZenBook 3 Deluxe, ориентированный на простых потребителей и позиционирующийся как премиальная модель.


Ноутбук отличается тонкостью и легкостью, заключен в алюминиевый корпус и обладает запоминающимся дизайном. ASUS ZenBook 3 Deluxe ( модельный номер UX490) оснащается 14-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, процессорами Intel Core i5-7200 или i7-7500 седьмого поколения, до 16 ГБ оперативной памяти, до 1 ТБ на твердотельных накопителях с интерфейсом PCIe.


Из коммуникационных возможностей и портов предусмотрены Wi-Fi (802.11ac) и Bluetooth 4.1, пара USB Type-C 3.1 Gen 2 с Thunderbolt 3, один USB Type-C 3.1 Gen 1. Также можно отметить сканер отпечатков пальцев и квартет динамиков Harman Kardon. Заявленное время автономной работы достигает 10 часов. Размеры составляют 329,6 x 214 x 12,9 мм, а вес — 1,1 кг.

Старт продаж ASUS ZenBook 3 Deluxe ожидается в май 2017 года по цене от 1699 долларов США.

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Источник
ASUS
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ноутбук ASUS WINDOWS CES 2017

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