CES 2017: Razer показала ноутбук с тремя экранами

На выставке CES 2017, которая проходит с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, компания Razer представила свою новую разработку — концептуальный ноутбук под предварительным названием Project Valerie.





По словам производителя, это первый в мире ноутбук с тремя встроенными дисплеями. Отметим, что ранее предпринимались попытки выпустить нечто подобное с двумя дисплеями, например, Lenovo ThinkPad W700 Dual Screen с боковым вспомогательным дисплеем или GScreen SpaceBook с двмя полноценными дисплеями, так и оставшихся на стадии прототипов.





Каждый из дисплеев получил диагональ 17,3-дюйма и разрешение 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей), суммарное разрешение получается 12K (11520 x 2160 пикселей). Дополнительные дисплеи выезжают из центральной части автоматически. В системе используется технология NVIDIA Surround View, благодаря которой приложения могут "растянуть" одно изображение на несколько мониторов.







Razer Project Valerie заключен в металлический корпус и по мощности сравним с 17-дюймовым Razer Blade Pro, включая графику NVIDIA GeForce GTX 1080. Толщина составляет 38,1 мм, а вес — 5,44 кг. Компания пока не сообщила более подробных характеристик, а также сроков выпуска и цены.





Читайте другие новости Ferra.ru с выставки CES 2017прямо из Лас-Вегаса.