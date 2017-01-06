CES 2017: Гибридный планшет Dell Latitude 7285 может заряжаться без проводов

Компания Dell показала новый гибридный планшет Latitude 7285 на выставке CES 2017, которая проходит с 5 по 8 января в Лас-Вегасе. Модель может похвастаться возможностью беспроводной зарядки.





Чтобы воспользоваться данной функциональностью, пользователям придется дополнительно прикупить зарядную подложку Airfuel, сертифицированную WiTricity.

На самом деле, клавиатура с зарядкой — это одна из трех вариантов комплектных клавиатур для Latitude 7285. Другая представляет собой тонкую клавиатуру для путешествий, а третья — добавляет планшету еще четыре часа автономной работы. Дополнительный заряд моет оказаться весьма полезным, поскольку заявленное время автономной работы для самого планшета составляет 6 часов.

Dell Latitude 7285 оснащается 12-дюймовым дисплеем Sharp IGZO 3K с разрешением 2880 x 1920 пикселей, процессорами Intel Core седьмого поколения, 8 или 16 ГБ оперативной памяти, до 512 ГБ на твердотельном накопителе. Из портов предусмотрена пара USB Type-C/Thunderbolt 3, кардридер, аудиоразъем. Поддерживаются двухдиапазонный Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2, Miracast и WiGig. Размеры составляют 273,2 х 208,5 х 7,8 мм, а вес — 675 граммов.

Дополнительные подробности о Dell Latitude 7285 компания планирует рассказать в мае на форуме Dell EMC World.

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