CES 2017: Представлен планшет Chuwi Hi13 с разрешением 3000 х 2000

Компания Chuwi представила на CES 2017 свой новый 13,5-дюймовый планшет Hi13, в основе которого лежит чип поколения Apollo Lake (4-ядерный Celeron N3450, работающий на частоте 1,1 ГГц, способный разгоняться до 2,2 ГГц и созданный по 14 нм технологическому процессу). Гаджет работает на Windows 10 и предлагается с дополнительной отдельной клавиатурой.

Разрешение новинки составляет 3000 х 2000 пикселей, плотность последних равняется 267 PPI. У Chuwi Hi13 высокая контрастность — 1700:1 и 100% охват цветов sRGB. За графику отвечает Intel HD Graphics 500.

Оперативной памяти в достатке — 4 ГБ (DDR3L), устройство оснащено встроенной флеш-памятью объемом 64 ГБ.

Стоимость пока не называется.

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Источник
Gizmochina
Теги
планшеты Chuwi

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