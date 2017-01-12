Объявлена российская цена ноутбука-перевертыша HP Spectre x360 с 4K-дисплеем

Компания HP рассказала подробности о выходе в России обновленного 15,6-дюймового ноутбука-перевертыша Spectre x360. Напомним, апдейт серии Spectre x360 был представлен на выставке CES 2017, которая прошла с 5 по 8 января в Лас-Вегасе.





Для 13-дюймовой версии, освженной в конце 2016 года, появилась опция дисплея с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей), а 15,6-дюймовая модель была обновлена более серьезно.





15,6-дюймовый HP Spectre x360 второго поколения получил новый дизайн, опции с процессорами Intel Core i7 седьмого поколения Kaby Lake, дискретной графикой NVIDIA и улучшенную батарею. Младшая версия оснащается Intel Core i7 Kaby Lake, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ на твердотельном накопителе с интерфейсом PCIe, в версия х подороже возможна установка до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ на накопителе. Из портов предусмотрены HDMI, USB Type-A, слот SD и 3/USB Type-C. Также можно отметить фронтальные динамики Bang & Olufsen и ИК-камеру для идентификации пользователя Windows Hello.

Обновленный HP Spectre x360 с диагональю 15,6 дюйма поступит в продажу в России в феврале 2017 года по рекомендованной розничной цене от 184 990 рублей.