10,5-дюймовый iPad Pro получит разрешение 12,9-дюймового и плотность как у iPad mini

Дизайнер Дэн Провост (Dan Provost) из Studio Neat опубликовал в блоге на Medium подробности о следующем планшете от компании Apple. По его словам, 10,5-дюймовый iPad Pro получит разрешение как у 12,9-дюймовой версии — 2732 x 2048 пикселей. При этом у нового планшета будет плотность пикселей, как у iPad mini — 326 ppi вместо 264 ppi.



9,7-дюймовый iPad Pro с 10,5-дюймовым листом бумаги

Прикинувшись великим математиком, можно убедиться, что такое разрешение с такой плотностью получится как раз у дисплея диагональю 10,5 дюйма, 10,47, если быть совсем точными. По физическим габаритам, ширина дисплея 10,5-дюймового iPad Pro окажется равна высоте экрана iPad mini.

Согласно более ранним утечкам, весной будущего года пользователей ждет несколько новых планшета Apple — обновленные 9,7-дюймовый и 12,9-дюймовый iPad Pro, и 7,9-дюймовый iPad Pro с габаритами iPad mini 4, а также новый 10,5-дюймовый iPad с тонкими рамками и без традиционной домашней кнопки.

По предварительным данным, 10,5-дюймовый iPad по габаритам окажется сравним с существующим 9,7-дюймовым iPad Pro, а толщина окажется немного больше — 7,5 мм, как у первого iPad Air, тогда как текущий 9,7-дюймовым iPad Pro имеет толщину 6,1 мм. Верхняя кромка над дисплеем сохранится, чтобы было где расположить фронтальную камеру FaceTime, а нижняя, практически, исчезнет.