MacBook Pro с исправленной автономностью заслужили рекомендацию к покупке

Компания Apple исправила время автономной работы на своих новых ноутбуках MacBook Pro и теперь Consumer Reports обновил свой отчет о них, рекомендуя к покупке.





Напомним, в декабре ресурс Consumer Reports, издание некоммерческой организации Consumers Union (Союз потребителей) в США, опубликовал отчет с результатами тестов MacBook Pro, в котором он впервые не дал новым ноутбукам Apple рекомендацию к покупке.

Согласно Consumer Reports, при проведении тестирования MacBook Pro показали проблемы с автономной работой. От теста к тесту время автономной работы ноутбуков отличается "драматически".

Apple поработала над программным обеспечением ноутбуков и в бета-версии macOS Sierra 10.12.3 beta 3 исправила связанный с Safari недочет, который и приводил к нестабильному времени работы без подзарядки.

Эксперты Consumer Reports провели тестирование ноутбуков с этой версией ПО и все три новые модели MacBook Pro показали себя хорошо. Одна из них даже проработала 18,5 часов на одной подзарядке.