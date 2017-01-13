MacBook Pro с исправленной автономностью заслужили рекомендацию к покупке

Компания Apple исправила время автономной работы на своих новых ноутбуках MacBook Pro и теперь Consumer Reports обновил свой отчет о них, рекомендуя к покупке.


Напомним, в декабре ресурс Consumer Reports, издание некоммерческой организации Consumers Union (Союз потребителей) в США, опубликовал отчет с результатами тестов MacBook Pro, в котором он впервые не дал новым ноутбукам Apple рекомендацию к покупке.

Согласно Consumer Reports, при проведении тестирования MacBook Pro показали проблемы с автономной работой. От теста к тесту время автономной работы ноутбуков отличается "драматически".

Apple поработала над программным обеспечением ноутбуков и в бета-версии macOS Sierra 10.12.3 beta 3 исправила связанный с Safari недочет, который и приводил к нестабильному времени работы без подзарядки.

Эксперты Consumer Reports провели тестирование ноутбуков с этой версией ПО и все три новые модели MacBook Pro показали себя хорошо. Одна из них даже проработала 18,5 часов на одной подзарядке.

Источник
Consumer Reports
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