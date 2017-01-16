CES 2017: Украденный Razer Valerie объявился в Китае

Мы уже писали, что Razer заявляла о краже двух прототипов своих устройств с выставки CES 2017. Предположительно, таковыми оказались необычные Razer Project Valerie, первые в мире ноутбуки с тремя экранами. Руководство компании опасается, что устройства будут использованы конкурентами для создания аналогичных ноутбуков.

Злоумышленники до сих пор не найдены, однако информация о Valerie поступила из Китая, где на площадке магазине Taobao.com неожиданно обнаружился упомянутый выше ноутбук ценой в 150 000 юаней (около 1,3 миллиона рублей). Впрочем, в скором времени его из продажи удалили.

Была ли это шутка или бандит действительно хотел сбыть украденное, информации нет.  

Источник
Wccftech
Теги
CES 2017 Razer ноутбуки Razer Project Valerie

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