CES 2017: Украденный Razer Valerie объявился в Китае

Мы уже писали, что Razer заявляла о краже двух прототипов своих устройств с выставки CES 2017. Предположительно, таковыми оказались необычные Razer Project Valerie, первые в мире ноутбуки с тремя экранами. Руководство компании опасается, что устройства будут использованы конкурентами для создания аналогичных ноутбуков.

Злоумышленники до сих пор не найдены, однако информация о Valerie поступила из Китая, где на площадке магазине Taobao.com неожиданно обнаружился упомянутый выше ноутбук ценой в 150 000 юаней (около 1,3 миллиона рублей). Впрочем, в скором времени его из продажи удалили.

Была ли это шутка или бандит действительно хотел сбыть украденное, информации нет.