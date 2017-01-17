MacBook получат профи-апдейт в 2017 году

Компания Apple выпустит обновленные ноутбуки на базе современных процессоров Intel Kaby Lake в 2017 году. Об этом рассказал небезызвестный аналитик KGI Securities Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo).





По его мнению, 12-дюймовый MacBook на базе Intel Kaby Lake поступят в массовое производство в начале второго квартала. Причем станут доступны опции с 16 ГБ оперативной памяти в дополнение к имеющимся сейчас конфигурациям с 8 ГБ оперативной памяти.

13-дюймовый и 15-дюймовый MacBook Pro на базе Intel Kaby Lake поступят в массовое производство в начале третьего квартала, в июле. Аналитик не отмечает сколько именно они получат RAM, но лимит в 16 ГБ может сохраниться.

Отдельно Минг-Чи Куо упоминает 15-дюймовый MacBook с 32 ГБ оперативной памяти, массовое производство которого начнется в сентябре. Данная модель получит наибольшее изменение из продуктов компании 2017 года, включая RAM "десктопного" класса, способную удовлетворить особо требовательных пользователей. Судя по такому описанию, ноутбук должен войти в серию MacBook Pro, но аналитик не уточняет этого специально.

Кроме того, аналитик ожидает снижение цен на 13-дюймовый MacBook Pro без тачбара, который постепенно заменит 13-дюймовые MacBook Air.