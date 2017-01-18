Объявлена российская цена обновленных игровых ноутбуков Alienware 15 и 17

Компания Dell сообщила подробности о выходе в России относительно обновленных геймерских ноутбуков Alienware 15 и Alienware 17. Изначально дебют Alienware 15 R3 и Alienware 17 R4 состоялся на выставке CES 2017, которая прошла с 5 по 8 января в Лас-Вегасе.

В России они появится в феврале текущего года по рекомендованной розничной цене от 131 000 рублей. В США цена стартует от 1 199,99 долларов и 1 349,99 долларов, соответственно.

Ноутбуки получили процессоры Intel Core 7-го поколения (архитектура Kaby Lake), графику NVIDIA вплоть до GeForce GTX 1070 и 1080, до 32 ГБ оперативной памяти, до 1 ТБ на SSD + до 1 ТБ на HDD. Опциональная батарея на 99 Вт*ч обеспечивает до 10 и более часов автономной работы с дисплеем Full HD. В старшей модели опционально используется технология Tobii отслеживания взгляда.

Источник
Dell
Теги
Россия ноутбук DELL AlienWare Alienware 15 Alienware 17

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