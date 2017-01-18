Объявлена российская цена на игровой ноутбук Dell Inspiron 15 Gaming

Компания Dell сообщила подробности о выходе в России относительно недорого игрового ноутбука Dell Inspiron 15 Gaming (модельный номер 7567). Изначально дебют геймерского ноутбука состоялся на выставке CES 2017, которая прошла с 5 по 8 января в Лас-Вегасе. В России он появится в феврале текущего года по рекомендованной розничной цене от 64 000 рублей. В США цена стартует от 799 долларов.





Dell Inspiron 15 Gaming оснащается 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) или 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей), процессорами Intel Core 7-го поколения (архитектура Kaby Lake ) и графикой NVIDIA Pascal, включая NVIDIA GeForce GTX 1050 и 1050Ti, до 32 ГБ оперативной памяти, накопителями вплоть до комбинации 128 SSD и 1 ТБ HDD, батареей на 74 Вт*ч.





Ноутбук получил специальные вентиляционные отверстия в передней и задней части корпуса, двойные вентиляторы, увеличенные габариты вентиляционных каналов и теплообменников для отвода тепла при продолжительных игровых сеансах. Аудиосистема Waves MaxxAudio Pro включает пару динамиков и один сабвуфер.



