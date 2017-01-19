Второе поколение Apple Pencil сможет примагничиваться к iPad

Помимо новых моделей iPad Pro, компания Apple по слухам работает над вторым поколением стилуса Apple Pencil. На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились свежие подробности о так называемом Apple Pencil 2.





По данным источника, Apple Pencil 2 станет доступен весной 2017 года и получит новую магнитную систему, которая позволит временно прикреплять стилус к корпусу iPad. Это позволит надежно располагать перо на планшете, когда оно не используется. Крепление будет работать наподобие обложки iPad Smart Cover.

Кроме того, для Apple Pencil 2 прогнозируется стандартный зажим, как у обычных ручек, который позволит прикреплять стилус к карману для легкого доступа.

Напомним, Apple Pencil впервые был представлен осенью 2015 года одновременно с 12,9-дюймовым iPad Pro, а затем его поддержка появилась в 9,7-дюймовом iPad Pro, запущенном весной 2016 года.