Apple задержит новые iPad до второй половины года

Компания Apple может задержать анонс и выпуск новых планшетов до второй половины 2017 года. Об этом рассказал ресурс DigiTimes со ссылкой на источники в цепи поставок Apple.


Отмечается, что три планшета, о которых уже ходя слухи, все еще планируются. При этом 9,7-дюймовая модель может поступить в массовое производство уже в первом квартале года.

Также ожидается 10,5-дюймовый iPad, который заменит существующий 9,7-дюймовый iPad, а последний станет "бюджетным" вариантом, ориентированным на сектор образования. Кроме того, Apple обновит 12,9-дюймовый iPad Pro.

По предварительным данным, 10,5-дюймовый iPad по габаритам окажется сравним с существующим 9,7-дюймовым iPad Pro, а толщина окажется немного больше — 7,5 мм, как у первого iPad Air, тогда как текущий 9,7-дюймовым iPad Pro имеет толщину 6,1 мм. Верхняя кромка над дисплеем сохранится, чтобы было где расположить фронтальную камеру FaceTime, а нижняя, практически, исчезнет.

Источник
DigiTimes
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