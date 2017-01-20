Fujitsu анонсирует три планшета на Windows 10

Компания Fujitsu показала три новых планшета, работающих на операционной системе Windows 10 — Fujitsu Arrows Tab V567/P, Fujitsu Arrows Tab R727/P и Fujitsu Arrows Tab Q737/P.

Fujitsu Arrows Tab V567/P станет компактным устройством с 6-дюймовым Full HD экраном и защитой IP68. Внутри окажется процессор Intel Atom x5-Z8550, 4 ГБ оперативной памяти, накопитель на 64 ГБ. Также имеется дактилоскопический датчик и камера на 8 Мп. С полной зарядкой устройство с габаритами 180 х 85,4 х 15,9 мм и весом в 280 граммов проработает 6,1 часа. Цена — 1300 долларов.

Fujitsu Arrows Tab R727/P имеет уже 12,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD, комплектуется процессорами серии Intel Kaby Lake (Core i3-7100U, Core i5-7300U и Core i7-7600U), может иметь от 4 ГБ до 8 ГБ оперативной памяти и оснащаться накопителями на 128 ГБ или 256 ГБ. Гаджет имеет две камеры, на 2 МП и 5 МП, габариты 319 х 201,3 х 9,5 мм и вес 890 граммов. Цена стартует с 1300 долларов.

Наконец, Fujitsu Arrows Tab Q737/P весит аж 990 граммов и имеет габариты 317 × 208 × 12,7 мм. По цене от 1630 долларов вы вправе рассчитывать на 13,3-дюймовый экран с разрешением Full HD, процессор Intel Core i5-7300U или Core i7-7600U, от 4 ГБ до 8 ГБ оперативной памяти и накопитель на 128 ГБ или 256 ГБ.