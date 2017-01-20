Xiaomi готовит обновленный ультралегкий Mi Notebook Air

Компания Xiaomi Technology готовит к выпуску в 2017 ноутбук с корпусом из литий-магниевого сплава. Об этом рассказал известный своей осведомленностью тайваньский ресурс DigiTimes со ссылкой на источники из компаний-производителей, входящих в цепочку поставок.





По сравнению с корпусами, полностью сделанными из алюминия, алюминиево-магниевый сплав делает их на 50% легче, а литий-магниевый — на 75%. При этом корпус сохраняет прочность. Единственным минусом литий-магниевого сплава является его дороговизна и только несколько производителей решились использовать его в своих ноутбуках.

Для примера, он используется в 13,3-дюймовом NEC Lavie Z, вышедшем в 2012 году и уже тогда весившим 0,88 кг. Для сравнения, современные ему 13,3-дюймовые ноутбуки весили в среднем 1,1 кг. И он все еще намного легче существующего MacBook Air, который весит 1,35 кг.

Напомним, Xiaomi представила свой первый ноутбук, Mi Notebook Air, в июле прошлого года, а его версию с поддержкой 4G — в декабре. Ноутбук предлагается в двух размерах — 13,3-дюймовом и 12,5-дюймовом. 12,5-дюймовая модель имеет толщину 12,8 мм и весит 1,07 кг, а 13,3-дюймовая — 14,8 мм и 1,28 кг.