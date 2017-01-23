Acer представила ноутбук-перевретыш TravelMate Spin B1

Компания Acer представила ноутбук-перевертыш TravelMate Spin B1. Напомним, серию перевертышей Spin компания запустила осенью прошлого года, предложив ноутбуки с диагональю от 11 до 15 дюйма. Теперь дизайн Spin пришел в серию TravelMate, обысно ориентированную на бизнес-пользователей и/или образовательный сектор.

Acer TravelMate Spin B1 представляет собой 11,6-дюймовый ноутбук с прочным сенсорным дисплеем разрешением Full HD или HD, поддержкой стилуса и долгим времени автономной работы. Модель ориентирована на использование в классах. Производитель подчеркивает экран, устойчивый к давлению, амортизирующие прокладки, а также защищенную от пролива клавиатуру. В основе лежат процессоры Intel Pentium. Предусмотрена поддержка Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.0, порт HDMI, пара USB 3.0, один USB 2.0, 3,5-мм аудиоразъем и слот для карточек SD.

Ноутбук поддерживает технологию Windows Ink для рисования и рукописного ввода. Время автономной работы достигает 13 часов. Продажи Acer TravelMate Spin B1 в США стартуют во втором квартале 2017 года. Точная цена пока не объявлена.