Acer представила ноутбук-перевретыш TravelMate Spin B1

Компания Acer представила ноутбук-перевертыш TravelMate Spin B1. Напомним, серию перевертышей Spin компания запустила осенью прошлого года, предложив ноутбуки с диагональю от 11 до 15 дюйма. Теперь дизайн Spin пришел в серию TravelMate, обысно ориентированную на бизнес-пользователей и/или образовательный сектор.

Acer TravelMate Spin B1 представляет собой 11,6-дюймовый ноутбук с прочным сенсорным дисплеем разрешением Full HD или HD, поддержкой стилуса и долгим времени автономной работы. Модель ориентирована на использование в классах. Производитель подчеркивает экран, устойчивый к давлению, амортизирующие прокладки, а также защищенную от пролива клавиатуру. В основе лежат процессоры Intel Pentium. Предусмотрена поддержка Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.0, порт HDMI, пара USB 3.0, один USB 2.0, 3,5-мм аудиоразъем и слот для карточек SD.

Ноутбук поддерживает технологию Windows Ink для рисования и рукописного ввода. Время автономной работы достигает 13 часов. Продажи Acer TravelMate Spin B1 в США стартуют во втором квартале 2017 года. Точная цена пока не объявлена.

Комментарии

Из рубрикиНоутбуки и планшеты
Samsung Galaxy Tab S3 получит процессор Exynos 7420
У Xiaomi появился первый официальный представитель в России
Главное за неделю: игровой режим Windows 10, старт продаж Nokia 6 и дата выхода Android Wear 2.0

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 471
Компьютер месяца — ноябрь 2016 303
Компьютер месяца — январь 2017 281
5 лучших смартфонов 2016 года 265
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 160
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 83