Samsung Galaxy Tab S3 получит процессор Exynos 7420

В прошлом году стало известно, что выпуск планшетов Samsung Galaxy Tab S3 отложен до первого квартала 2017 года. Теперь на просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились свежие подробности о них.


Источник еще раз подтвердил, что в серию войдут модели под номерами SM-T820 с поддержкой только Wi-Fi и SM-T825 с поддержкой LTE. Если раньше считалось, что аппаратной основой станет восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 652 с тактовой частотой 1,8 ГГц и 3 ГБ оперативной памяти, то согласно новым данным, в планшетах будет использоваться фирменный чипсет Samsung Exynos 7420 и 4 ГБ оперативной памяти. Также отмечаются накопитель на UFS2.0, порт USB Type-C и сканер отпечатков пальцев, вероятнее всего, встроенный в домашнюю кнопку.

Согласно более ранним слухам, планшеты AMOLED-дисплей с разрешением 2048 x 1536 пикселей диагональю 8 и 9,7 дюймов, 8-мегапиксельную основную и 2-мегапиксельную фронтальную камеры. Аппаратной основой стали восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 652 с тактовой частотой 1,8 ГГц, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD. В младшей модели аккумулятор обладает емкостью 4000 мАч, для старшей емкость пока не известна. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow. Тем не менее, это слухи еще с лета 2016 года и для устройств первого квартала 2017 года Samsung может сильно изменить параметры.

Источник
AndroidSoul
Теги
ANDROID планшет Samsung Samsung Galaxy Tab S3

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