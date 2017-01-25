Хромбук-перевертыш Dell Chromebook 11 Convertible поддерживает стилус

Компания Dell представила три хромбука — перевертыш Chromebook 11 Convertible, а также Chromebook 11 и Chromebook 13 в простом ноутбучном форм-факторе.


Как можно легко догадаться, 11-дюймовый Dell Chromebook 11 Convertible может работать в нескольких режимах, включая режим планшета. Он поддерживает работу со стилусом. В основе лежат процессоры Intel Celeron шестого поколения.

11-дюймовый Dell Chromebook 11 может раскладываться на 180 градусов и базируется на Intel Celeron шестого поколения. 13-дюймовый Chromebook 13 — на Intel Core i3 или Celeron шестого поколения.

Все три модели ориентированы на использование в образовательных учреждениях и соответствуют военному стандарту MIL-STD 810G по прочности, защищены от ударов, а клавиатура и трекпад — от пролива.

Продажи Dell Chromebook 11 Convertible (модельный номер 3189) стартуют 7 февраля по цене о 349 долларов США. Dell Chromebook 11 (модельный номер 3180) — от 219 долларов США. Dell Chromebook 13 (модельный номер 3380) — от 299 долларов США.

Источник
Dell
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