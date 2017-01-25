Dell представила перевертыш и обычные ноутбуки Latitude для школьников и студентов

Компания Dell представила три портативных ноутбука Latitude, ориентированных на использование в образовательных учреждениях. Среди новинок — перевертыш Latitude 11 Convertible, а также Latitude 11 и Latitude 13 в простом ноутбучном форм-факторе.





11-дюймовый Dell Latitude 11 Convertible может работать в нескольких режимах, включая режим планшета, благодаря откидывающемуся на 360 градусов дисплею. Он поддерживает работу со стилусом, а для клавиатуры предусмотрена опция встроенной камеры, чтобы она могла работать как основная в режиме планшета, когда клавиатура откинута назад. В основе лежат процессоры Intel Celeron и Pentium седьмого поколения.





11-дюймовый Dell Latitude 11 может раскладываться на 180 градусов и базируется на Intel Celeron и Pentium седьмого поколения. 13-дюймовый Latitude 13 — на Intel Core i3, Core i5, Pentium или Celeron шестого или седьмого поколения.

Все три модели соответствуют военному стандарту MIL-STD 810G по прочности, защищены от ударов, а клавиатура и трекпад — от пролива. Продажи Dell Latitude 11 Convertible (модельный номер 3189) стартуют 7 февраля по цене от 579 долларов США. Dell Latitude 11 (модельный номер 3180) — от 349 долларов США. Dell Latitude 13 (модельный номер 3380) — от 519 долларов США.