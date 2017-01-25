HP отзывает 101 тысяч пожароопасных батарей ноутбуков

Компания HP через Комиссию по безопасности потребительских товаров США (US Consumer Product Safety Commission) уведомила об отзыве еще 101 тысяч батарей ноутбуков, в дополнение к 41 тысяче, отозванной в июне 2016 года.





Как отмечается в сообщении, HP получила еще одну жалобу на перегрев аккумулятора, повлекший оплавление и обугливание, причинив ущерб собственности на сумму порядка тысячи долларов.

Отзыв касается литий-ионных батарей Panasonic, которые использовались в ноутбуках HP, поставлявшихся с марта 2013 года по октябрь 2016 года. Такие батареи совместимы с ноутбуками HP, Compaq, HP ProBook, HP ENVY, Compaq Presario и HP Pavilion. Аккумуляторы, вошедшие в данный раунд отзыва, имеют штрихкод, начинающийся на 6BZLU, 6CGFK, 6CGFQ, 6CZMB, 6DEMA, 6DEMH, 6DGAL или 6EBVA.

Компания призывает пользователей таких батарей прекратить их использовать, извлечь из ноутбука и обратиться в HP за бесплатной заменой.