Lenovo представила квартет хромбуков для школьников

Компания Lenovo представила четыре ноутбука на базе операционной системы Chrome OS — ThinkPad 11 e Chromebook, ThinkPad 11e Yoga Chromebook, Lenovo N23 Chromebook и Lenovo N23 Yoga Chromebook. Все они ориентированы на образовательный сегмент. Модели ThinkPad 11 e и ThinkPad 11 e Yoga также представлены версиях с ОС Windows 10, а в качестве альтернативы к Lenovo N23 Chromebook предлагается Lenovo N24 на Windows 10.


ThinkPad 11 e Chromebook в обычном форм-факторе и трансформируемый ThinkPad 11e Yoga Chromebook отличаются прочностью и соответствуют военному стандарту MIL-Spec. Отмечается процессоры Intel последнего поколения, защищенная от пролива клавиатура, стекло Gorilla Glass, а также 10 часов автономной работы.


Lenovo N23 Chromebook в обычном форм-факторе и трансформируемый N23 Yoga Chromebook получили защищенную о воды клавиатуру, усиленные шарниры и порты, а также 10 часов автономной работы. По словам производителя, N23 Yoga стала первым хромбуком Lenovo на базе ARM-процессора.

Lenovo N24 с Windows поддерживает перьевой ввод, оснащается 11,6-дюймовым сенсорным IPS-дисплеем, откидывающимся на 360 градусов.

ThinkPad 11e Chromebook и 11e Yoga Chromebook поступят в продажу в мае по цене от $369 и $449, соответственно. Их Windows— — в феврале по цене от $519 и $599.

Lenovo N23 Chromebook и N23 Yoga Chromebook поступят в продажу в феврале и апреле по цене $199 и $279, соответственно. Lenovo N24 появится в середине 2017 года, цена пока не объявлена.

Источник
Lenovo
Теги
ноутбук LENOVO CHROME OS хромбук

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