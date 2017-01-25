Samsung Galaxy Tab S3 на базе Snapdragon 820 засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка GFXBench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску планшета Samsung Galaxy Tab S3 с модельными номерами SM-T820 и SM-T825.





Напомним, в прошлом году стало известно, что выпуск планшетов Samsung Galaxy Tab S3 отложен до первого квартала 2017 года. На днях китайские источники сообщили свежие подробности о характеристиках, которые стали мощнее по сравнению с тем, что заявляли утечки прошлого года.

Бенчмарк подтвердил увеличение с 3 до 4 ГБ объема оперативной памяти, а вместо Qualcomm Snapdragon 652 или Samsung Exynos 7420 указан процессор Qualcomm Snapdragon 820. Кроме того, по данным бенчмарка, планшет оснащается 9,6-дюймовым дисплеем разрешением 2048 x 1536 пикселей, 12-мегапиксельной основной и 5-мегапикслеьной фронтальной камерами, 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Дебют планшетов Samsung Galaxy Tab S3 ожидается на выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.