Наследник Windows-планшета Samsung Galaxy TabPro S близок к выпуску

Судя по всему, наследник гибридного планшета Samsung Galaxy TabPro S довольно скоро дебютирует официально. Модель под маркировкой SM-W727V уже получила сертификацию Wi-Fi Alliance.


Более ранние утечки сообщали, что планшет под условным названием Galaxy TabPro S2 выйдет в четырех вариациях — с маркировками SM-W728, SM-W727, SM-W723 и SM-W720.


Точные характеристики устройства пока неизвестны. Предположительно, Galaxy TabPro S2 унаследует 12-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 2160x1440 пикселей, но перейдет на свежие процессоры Intel Core M.

Дебют нового гибридного планшета на базе Windows 10 может состояться на выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта. На MWC 2017 также ожидается анонс планшета Galaxy Tab S3.

Источник
SamMoblie
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планшет Samsung WINDOWS Samsung Galaxy TabPro S

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