Samsung приглашает на анонс планшета к MWC 2017

Судя по всему, поклонникам линейки Galaxy S окончательно стоит распрощаться с мечтами о дебюте нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S8 на предстоящей выставке MWC 2017. Компания Samsung опубликовала приглашение на пресс-конференцию, назначенную на 26 февраля, как раз к MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.





На приглашении Samsung довольно прозрачно намекает на анонс нового планшета, а вот намеков на смартфон или мероприятие Unpacked, на которых обычно дебютируют флагманы компании, нет совершенно.

Предположительно, главным гвоздем программы на пресс-конференции Samsung станет новый топовый планшет Galaxy Tab S3, информация о котором снова начала появляться в сети.

Напомним, в прошлом году стало известно, что выпуск планшетов Samsung Galaxy Tab S3 отложен до первого квартала 2017 года, хотя он изначально ожидался в сентябре 2016 года. Согласно свежим утечкам, характеристики стали мощнее по сравнению с тем, что заявляли слухи прошлого года.

Например, бенчмарк подтвердил увеличение с 3 до 4 ГБ объема оперативной памяти, а вместо Qualcomm Snapdragon 652 или Samsung Exynos 7420 указан процессор Qualcomm Snapdragon 820. Кроме того, по данным бенчмарка, планшет оснащается 9,6-дюймовым дисплеем разрешением 2048 x 1536 пикселей, 12-мегапиксельной основной и 5-мегапикслеьной фронтальной камерами, 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.