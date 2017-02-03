Samsung Galaxy Tab S3 может стать первым планшетом с загнутым на бока экраном

Профильный ресурс SlashGear опубликовал первый рендер готовящегося к выпуску планшета Samsung Galaxy Tab S3, который пока не был представлен официально. Источником изображения стал читатель, пожелавший сохранить анонимность. Если рендер окажется соответствующим действительности, то Samsung Galaxy Tab S3 претендует на звание первого в мире планшета с загнутым на боковые кромки дисплеем.


Как видно на изображении, дисплей заходит на боковые грани корпуса, примерно как у смартфона Galaxy S7 Edge. Дизайн в целом схож с рендерами нового флагманского смартфона Galaxy S8, анонс которого также ожидают с нетерпением.


Как отмечает SlashGear, такой ход может вполне оказаться правдой и приводит в качестве доказательства схемы с сайта Федеральной Комиссии по Связи США (FCC), представляющие прошлогодний планшет Samsung Galaxy Tab S2 и новый планшет 2017 года, который, вероятно и является Samsung Galaxy Tab S3. Как видно на сравнении, пропорции и расположение элементов в планшете 2017 года должны измениться.

Как ожидается, анонс Samsung Galaxy Tab S3 состоится на мероприятии 26 февраля, как раз к MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.

По предварительным данным, планшет оснащается 9,6-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 2048 x 1536 пикселей, 12-мегапиксельной основной и 5-мегапикслеьной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 820, 4 ГБ оперативной и о 32 до 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat. Поддерижваются Wi-Fi, Bluetooth, есть порт USB Type-C.

Источник
SlashGear
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ANDROID планшет Samsung Samsung Galaxy Tab S3

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