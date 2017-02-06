Тонкая мобильная рабочая станция HP ZBook 15u стала мощнее

Компания HP обновила ноутбук HP ZBook 15u. Модель позиционируется производителем как тонкая рабочая станция. В новом поколении HP ZBook 15u получил более мощные процессоры.





HP ZBook 15u оснащается 15,4-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) или не сенсорным 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей). В основу легли процессоры Intel Core i5 или i7 7-го поколения (архитектура Kaby Lake), оперативная память DDR4 объемом до 32 ГБ, профессиональная видеокарта AMD FirePro, накопитель объемом до 2 ТБ, включая TLC- или MLC-накопитель HP Z Turbo Drive G2.





Ноутбук поддерживает технологию быстрой зарядки HP Fast Charge, позволяющей зарядить аккумулятор до 50 % за 30 минут. Предустановлена операционная система Windows 10 Pro. Из опций безопасности предусмотрены встроенный модуль TPM (Trusted Platform Module), считыватель смарт-карт и сканер отпечатков пальцев. Среди возможностей подключения имеются USB 3.1 Gen 1, DisplayPort 1.2 и другие. Толщина ноутбука составляет 19,9 мм, а вес — 1,9 кг.