Lenovo представила ультратонкий перевертыш Yoga A12 на базе Android

Компания Lenovo представила недорогой ноутбук-перевертыш под названием Yoga A12. В отличие от большинства трансформируемых ноутбуков, он работает не под управлением операционной системы Windows, а на базе Android.





Устройство оснащено 12,2-дюймовым сенсорным HD-дисплеем, откидывающимся на шарнирах на 360 градусов, и сенсорной клавиатурой Halo, такой же, как у прошлогоднего Lenovo Yoga Book. Она представляет собой плоскую сенсорную поверхность с тактильной отдачей и функцией подсказок при наборе. Использование такой клавиатуры позволило сделать устройство совсем тонким — 5,4 мм в самой тонкой части.





Аппаратной основой стал процессор Intel Atom x5, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Также отмечается пара динамиков Dolby Atmos и до 13 часов автономной работы на одной подзарядке.





Lenovo Yoga A12 поступит в продажу 8 февраля по цене от 299 долларов США. Он доступен в сером и розово-золотистом цветовых вариантах.



