Lenovo представила ультратонкий перевертыш Yoga A12 на базе Android

Компания Lenovo представила недорогой ноутбук-перевертыш под названием Yoga A12. В отличие от большинства трансформируемых ноутбуков, он работает не под управлением операционной системы Windows, а на базе Android.


Устройство оснащено 12,2-дюймовым сенсорным HD-дисплеем, откидывающимся на шарнирах на 360 градусов, и сенсорной клавиатурой Halo, такой же, как у прошлогоднего Lenovo Yoga Book. Она представляет собой плоскую сенсорную поверхность с тактильной отдачей и функцией подсказок при наборе. Использование такой клавиатуры позволило сделать устройство совсем тонким — 5,4 мм в самой тонкой части.


Аппаратной основой стал процессор Intel Atom x5, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Также отмечается пара динамиков Dolby Atmos и до 13 часов автономной работы на одной подзарядке.


Lenovo Yoga A12 поступит в продажу 8 февраля по цене от 299 долларов США. Он доступен в сером и розово-золотистом цветовых вариантах.


Источник
Lenovo
Теги
ANDROID планшет ноутбук LENOVO

Комментарии

Материалы по теме

CES 2014: Lenovo представила серию недорогих гибридников Miix 2

7 января 2014

Computex 2013: ASUS Transformer Book Trio сочетает возможности ноутбука, планшета и десктопа

3 июня 2013

Computex 2014: ASUS представила планшет-трансформер на Windows с интегрируемым Android-смартфоном

2 июня 2014

Google готовит двухОСный планшет-ноутбук с Android и Chrome OS

15 февраля 2015

IFA 2014: Lenovo представила компьютеры все-в-одном с тачскрином Horizon 2s и 2e

4 сентября 2014

IFA 2014: тонкий и легкий планшет Lenovo TAB S8 сдружил ОС Android и процессор Intel

3 сентября 2014
Из рубрикиНоутбуки и планшеты
Психологи опровергли вредное влияние смартфонов на учебу
Samsung Galaxy Tab S3 может стать первым планшетом с загнутым на бока экраном
Samsung выпустит Tizen 4.0 в сентябре

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 478
Компьютер месяца — январь 2017 394
5 лучших смартфонов 2016 года 269
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 173
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 83
Предварительный обзор LeEco Le Pro 3: каратель переоцененных флагманов 77