Ноутбук-перевертыш NEC LaVie Hybrid Zero весит 769 граммов

Японская компания NEC обновила линейку LaVie Hybrid Zero еще более тонкими и легкими ноутбуками-трансформерами с дисплеями диагональю 11,6 и 13,3 дюйма. Они базируются на базе процессоров Intel Core седьмого поколения (архитектура Kaby Lake).





Самая легкая модель, LaVie Hybrid Zero HZ350, весит всего 769 граммов, несмотря на 13,3-дюймовый дисплей. Кроме того, этот ноутбук обладает тонкими рамками вокруг дисплея и заметно компактнее альтернатив с такой же диагональю.

Есть в такой портативности и ложка дегтя — время автономной работы от одной подзарядки составляет только 6,5 часа. Модели HZ550 и HZ750 немного тяжелее, но способны проработать до 10 часов автономно.

13-дюймовые модели представляют собой перевертыши с откидывающимся на 360 градусов дисплеем, а 11,6-дюймовые — это скорее гибридные планшеты со съемной клавиатурой.