FCC подтвердила параметры планшета Samsung Galaxy TabPro S2

На сайте FCC (Федеральной Комиссии по Связи США) обнаружилась документация на готовящийся к выпуску планшет Samsung Galaxy TabPro S2, который пока не был представлен официально.


Samsung Galaxy TabPro S2 представляет собой наследника гибридного планшета Samsung Galaxy TabPro S на базе Windows, выпущенного в 2016 году. На FCC сертифицирована модель под номером SM-W727V. Пару недель назад она уже получила сертификацию Wi-Fi Alliance.

Как ожидается, Galaxy TabPro S2 унаследует 12-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 2160x1440 пикселей. При этом он перейдет на процессоры Intel Core i5-7200 седьмого поколения (архитектура Kaby Lake). Также среди характеристик — 4 ГБ оперативной памяти, накопитель на 128 ГБ, аккумулятор а 5070 мАч с быстрой зарядкой, 13-мегаписксельная основная и 5-мегапиксельная фронтальная камеры. Поддерживаются Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.1, опционально LTE, предусмотрены пара портов USB Type-C 3.0, слот для карточек SD.

Дебют нового гибридного планшета на базе Windows 10 может состояться на выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта. На MWC 2017 также ожидается анонс планшета Galaxy Tab S3.

Источник
FCC
Теги
планшет Samsung WINDOWS Samsung Galaxy TabPro S

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