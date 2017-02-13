Dell представила портативные ноутбуки Latitude 11 для школьников и студентов

Компания Dell представила в России ноутбук-перевертыш Latitude 11 (модельный номер 3189), а также обычные ноутбуки Latitude 11 (модельный номер 3180) и Latitude 13 (модельный номер 3380), предназначенные для нужд образования.


11-дюймовый Dell Latitude 11 Convertible может работать в нескольких режимах, включая режим планшета, благодаря откидывающемуся на 360 градусов дисплею. Он поддерживает работу со стилусом, а для клавиатуры предусмотрена опция встроенной камеры, чтобы она могла работать как основная в режиме планшета, когда клавиатура откинута назад. В основе лежат процессоры Intel Celeron и Pentium седьмого поколения.

11-дюймовый Dell Latitude 11 может раскладываться на 180 градусов и базируется на Intel Celeron и Pentium седьмого поколения. 13-дюймовый Latitude 13 — на Intel Core i3, Core i5, Pentium или Celeron шестого или седьмого поколения.

Все три модели соответствуют военному стандарту MIL-STD 810G по прочности, защищены от ударов, а клавиатура и трекпад — от пролива. Они станут доступны в продаже с 15 февраля, рекомендованную цену производитель не назвал.

Источник
Dell
Теги
Россия ноутбук DELL

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