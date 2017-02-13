Ноутбук Razer Blade перешел на Kaby Lake

Компания Razer представила обновленный игровой ноутбук Razer Blade. Главным новшеством стала новое поколение процессоров — ноутбук перешел на процессоры Intel Core седьмого поколения (архитектура Kaby Lake), а также опция 4K-дисплея, впервые для Razer.





Теперь Razer Blade оснащается процессором Intel Core i7-7700HQ, графикой NVIDIA GeForce GTX 1060 с 6 ГБ видеопамяти GDDR5, 16 ГБ оперативной памяти DDR4, твердотельным накопителем объемом 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. 14-дисплей предлагается с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) или 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей), опционально сенсорный.

Размеры составляют 345 х 235 х 17,9 мм, а вес — 1,86 кг (Full HD) или 1,95 кг (4K). Предусмотрены три порта USB 3.0, Thunderbolt 3 (USB-C), Bluetooth 4.1, HDMI 1.4b, 7.1-канальный звук (через HDMI). Продажи уже стартуют в США, Канаде, Великобритании и Франции по цене 1899 долларов или 2149 евро, в зависимости от региона.