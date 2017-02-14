Samsung Galaxy Tab S3 со стилусом S Pen показался на рендере

Профильный немецкий ресурс WinFuture опубликовал подробности и рендер готовящегося к к выпуску планшета Samsung Galaxy Tab S3, который пока не был представлен официально.





По данным источника, планшет Samsung Galaxy Tab S3 получит в качестве аксессуара стилус S Pen, но хранить его внутри планшета, как в фаблетах серии Note, его будет нельзя. Также он отмечает, что в этом году Samsung не станет выпускать 8-дюймовую модель, так что вместо названия "Galaxy Tab S3 9.7" будет просто"Galaxy Tab S3". Ожидается новая серебристая версия, которая заменит собой белую, а черная вариация сохранится.

Планшет оснащается 9,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем разрешением 2048 x 1536 пикселей, 12-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 820, 4 ГБ оперативной и о 32 до 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat.

Также отмечается 32 ГБ встроенной флеш-памяти, поддержка LTE Cat. 6, гигабитного Wi-Fi и Bluetooth 4.2. Цена составит порядка 580 долларов США. Дебют планшета ожидается 26 февраля на пресс-мероприятии к открытию выставки MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.