Archos создаст планшеты Kodak для Европы

Европейский производитель Archos сообщил о заключении соглашения с компанией Eastman Kodak. Kodak выбрала Archos в качестве лицензионного партнера по выпуску планшетов на территории Европы. Проще говоря, Archos выступит производителем планшетов, которые будут выпускаться в европейских регионах с брендом Kodak.





Это следующий этап программы Kodak по лицензированию бренда после европейского выпуска смартфона Kodak Ektra в прошлом году. По словам Archos, в планшетах Kodak предусмотрены следующие особенности: предустановленные специализированные приложения для работы с фото и видео, камера с разрешением 8 Мп, поддержка сетей 3G. Дополнительные подробности должны быть раскрыты позднее.

Планируются, что планшеты Kodak появятся в европейских магазинах ещедо начала лета 2017 года.