HP YunOS Book стал альтернативой хромбукам

Компания HP предлагает в Китае компактный гибридный планшет под названием YunOS Book. Это, своего рода, альтернатива хромбукам, поскольку в Китае недорогие ноутбуки на базе ChromeOS от Google оказались не слишком популярны.


HP YunOS Book работает под управлением операционной системы Aliyun OS, она базируется на Android и была создана китайским гигантом Alibaba. Устройство оснащается 10,1-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 1280 x 800 пикселей и съемной клавиатурой.


В основе лежат процессор Intel Atom x5-Z8350 Cherry Trail, 2 ГБ оперативной памя и и 32 ГБ на накопителе. Поддерживаются Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2, есть порты USB 3.1, USB 2.0 Type-C, слот microSD и разъем для наушников.

Источник
Notebook Italia
Теги
ноутбук HP хромбук ALIBABA Aliyun OS

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