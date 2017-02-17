HP YunOS Book стал альтернативой хромбукам

Компания HP предлагает в Китае компактный гибридный планшет под названием YunOS Book. Это, своего рода, альтернатива хромбукам, поскольку в Китае недорогие ноутбуки на базе ChromeOS от Google оказались не слишком популярны.





HP YunOS Book работает под управлением операционной системы Aliyun OS, она базируется на Android и была создана китайским гигантом Alibaba. Устройство оснащается 10,1-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 1280 x 800 пикселей и съемной клавиатурой.



В основе лежат процессор Intel Atom x5-Z8350 Cherry Trail, 2 ГБ оперативной памя и и 32 ГБ на накопителе. Поддерживаются Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2, есть порты USB 3.1, USB 2.0 Type-C, слот microSD и разъем для наушников.