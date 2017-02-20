Регулятор опубликовал живые фото Samsung Galaxy Tab S3

На сайте Национальной комиссии по связи Тайваня (National Communications Commission, NCC) появилась документация на готовящийся к выпуску планшет Samsung Galaxy Tab S3, который пока не был представлен официально.





Модель Galaxy Tab S3 (SM-T820) только с Wi-Fi прошла сертификацию NCC. Среди документации регулятор опубликовал и живые фотографии планшета. По фото можно отметить дизайн со стеклом и металлической рамкой, как у последних смартфонов Samsung.





Как ожидается, анонс Samsung Galaxy Tab S3 состоится на мероприятии 26 февраля, как раз к MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.

По предварительным данным, планшет оснащается 9,6-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 2048 x 1536 пикселей, 12-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 820, 4 ГБ оперативной и от 32 до 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat. Поддерживаются Wi-Fi, Bluetooth, есть порт USB Type-C.