ASUS готовит хромбук-перевертыш Chromebook Flip C101

Компания ASUS готовит к выпуску новый хромбук-перевертыш под названием Chromebook Flip C101. Информация о нем обнаружилась на сайте премии Taiwan Excellence Award.





Ноутбук ASUS Chromebook Flip C101 имеет толщину 15,6 мм и весит 890 граммов. 10,1-дюймовый сенсорный IPS-дисплей с разрешением (1280 x 800 пикелей) откидывается на 360 градусов и позволяет работать в нескольких режимах, в том числе в планшетном. Время автономной работы достигает 16 часов от одной подзарядки.

Судя по всему, ASUS Chromebook Flip C101 займет место между бюджетным Chromebook Flip C100 со стартовой ценой в $259 и Chromebook Flip C302 за $499.