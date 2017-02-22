Гибридный планшет Samsung Galaxy Tab S3 с клавиатурой показался до анонса

Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через свой аккаунт в Twitter под ником @evleaks опубликовал рендер готовящегося к выпуску планшета Samsung Galaxy Tab S3, который пока не был представлен официально.


На рендере планшет показан вместе с док-клавиатурой. Как ожидается, анонс Samsung Galaxy Tab S3 состоится на мероприятии 26 февраля, как раз к MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.

По предварительным данным, планшет оснащается 9,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем разрешением 2048 x 1536 пикселей, сканером отпечатков пальцев, 12-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 820, 4 ГБ оперативной и от 32 до 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat. Поддерживаются Wi-Fi, Bluetooth, опционально LTE, есть порт USB Type-C.

Источник
Evan Blass
Теги
ANDROID планшет Samsung Samsung Galaxy Tab S3

Комментарии

Материалы по теме

8-дюймовый планшет Samsung Galaxy Tab 4 вышел в России

20 октября 2014

CES 2014: Samsung представила 12-дюймовый планшет Galaxy Note Pro

7 января 2014

CES 2014: Samsung представила серию планшетов Galaxy Tab Pro диагональю 12, 10 и 8 дюймов

7 января 2014

IFA 2014: Samsung показала планшет повышенной прочности Galaxy Tab Active

4 сентября 2014

Samsung анонсировала планшет Galaxy Tab 4 Nook

5 июня 2014

Samsung готовит линейку высококлассных планшетов Galaxy Tab S

6 мая 2014
Из рубрикиНоутбуки и планшеты
Геймерский ноутбук Acer Aspire VX 15 вышел в России
Следующий Android получит название Oreo
Регулятор опубликовал живые фото Samsung Galaxy Tab S3

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 479
Компьютер месяца — январь 2017 421
5 лучших смартфонов 2016 года 276
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 174
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 104
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 86