Гибридный планшет Samsung Galaxy Tab S3 с клавиатурой показался до анонса

Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через свой аккаунт в Twitter под ником @evleaks опубликовал рендер готовящегося к выпуску планшета Samsung Galaxy Tab S3, который пока не был представлен официально.





На рендере планшет показан вместе с док-клавиатурой. Как ожидается, анонс Samsung Galaxy Tab S3 состоится на мероприятии 26 февраля, как раз к MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.

По предварительным данным, планшет оснащается 9,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем разрешением 2048 x 1536 пикселей, сканером отпечатков пальцев, 12-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 820, 4 ГБ оперативной и от 32 до 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat. Поддерживаются Wi-Fi, Bluetooth, опционально LTE, есть порт USB Type-C.