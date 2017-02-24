Выход 10,5-дюймового iPad отложен до мая или июня

Как ожидается, компания Apple представит на пресс-мероприятии в марте совершенно новый 10,5-дюймовый iPad, а также обновленные 9,7-дюймовый и 12,9-дюймовый iPad Pro. Как сообщил тайваньский ресурс DigiTimes со ссылкой на источники в цепочке поставок, старшие модели диагональю 10,5 и 12,9 дюйма не начнут продаваться раньше мая или июня 2017 года. При этом обновленный 9,7-дюймовый iPad начального уровня станет доступен для покупки вскоре после анонса.





В начале января уже появлялись слухи о том, что Apple может задержать анонс и выпуск новых планшетов до второй половины 2017 года. Ожидается 10,5-дюймовый iPad, который заменит существующий 9,7-дюймовый iPad, а последний станет "бюджетным" вариантом, ориентированным на сектор образования. Кроме того, Apple обновит 12,9-дюймовый iPad Pro.

По предварительным данным, 10,5-дюймовый iPad по габаритам окажется сравним с существующим 9,7-дюймовым iPad Pro, а толщина окажется немного больше — 7,5 мм, как у первого iPad Air, тогда как текущий 9,7-дюймовым iPad Pro имеет толщину 6,1 мм. Верхняя кромка над дисплеем сохранится, чтобы было где расположить фронтальную камеру FaceTime, а нижняя, практически, исчезнет.