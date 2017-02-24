Выход 10,5-дюймового iPad отложен до мая или июня

Как ожидается, компания Apple представит на пресс-мероприятии в марте совершенно новый 10,5-дюймовый iPad, а также обновленные 9,7-дюймовый и 12,9-дюймовый iPad Pro. Как сообщил тайваньский ресурс DigiTimes со ссылкой на источники в цепочке поставок, старшие модели диагональю 10,5 и 12,9 дюйма не начнут продаваться раньше мая или июня 2017 года. При этом обновленный 9,7-дюймовый iPad начального уровня станет доступен для покупки вскоре после анонса.


В начале января уже появлялись слухи о том, что Apple может задержать анонс и выпуск новых планшетов до второй половины 2017 года. Ожидается 10,5-дюймовый iPad, который заменит существующий 9,7-дюймовый iPad, а последний станет "бюджетным" вариантом, ориентированным на сектор образования. Кроме того, Apple обновит 12,9-дюймовый iPad Pro.

По предварительным данным, 10,5-дюймовый iPad по габаритам окажется сравним с существующим 9,7-дюймовым iPad Pro, а толщина окажется немного больше — 7,5 мм, как у первого iPad Air, тогда как текущий 9,7-дюймовым iPad Pro имеет толщину 6,1 мм. Верхняя кромка над дисплеем сохранится, чтобы было где расположить фронтальную камеру FaceTime, а нижняя, практически, исчезнет.

Источник
DigiTimes
Теги
планшет Apple iPad iPad Pro

Комментарии

Материалы по теме

Apple выпустит 12,9-дюймовый iPad в 2015 году

27 августа 2014

Apple выпустит только обновленный iPad Air вместо iPad Pro и mini в 2014 году

17 февраля 2014

Apple готовит 12,9-дюймовый iPad к выпуску в начале следующего года

20 ноября 2013

Apple представила iPad Pro официально

9 сентября 2015

Apple представит новые iPad Pro и iPhone в марте

20 февраля

iPad Pro доступен для заказа в России

11 ноября 2015
Из рубрикиНоутбуки и планшеты
Планшет Samsung Galaxy Book получит стилус S Pen и Windows 10
MWC 2017: Archos представила защищенный гибридный планшет 101 Saphir
Пользователи новых MacBook Pro жалуются на проблемы с клавиатурой

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 479
Компьютер месяца — январь 2017 424
5 лучших смартфонов 2016 года 276
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 174
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 104
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 86