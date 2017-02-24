MWC 2017: Archos представила защищенный гибридный планшет 101 Saphir

Компания Archos анонсировала к выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта, новый планшет Archos 101 Saphir. Это защищенная модель с клавиатурой, ориентированная на использования не в самых благоприятных условиях.





По словам производителя, планшет предназначен в первую очередь для любителей пеших и велосипедных походов, а также для людей, которые часто работают на открытом воздухе. Он защищен от ударов, падений (до 1 метра) и попаданий воды, правда, только по стандарту IP54 — от брызг.





Archos 101 Saphir оснащается 10,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD (1280 x 800 пикселей), 5-мегапиксельной основной и 2-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор Mediatek MT8163 с тактовой частотой 1,3 ГГц, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 128 ГБ.





Емкость аккумулятора составляет 6 000 мАч. Поддерживаются Wi-Fi (b/g/n), Bluetooth 4.0 и GPS. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Из портов есть USB Type-C и micro HDMI, а также 3,5-мм разъем для наушников.

В продаже Archos 101 Saphir появится до начала лета. Ориентировочная стоимость планшета составит 150 евро.