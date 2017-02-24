Планшет Samsung Galaxy Book получит стилус S Pen и Windows 10

В сети появились подробности о новом гибридном планшете Samsung Galaxy Book, пока не представленном официально. Информацией поделился профильный ресурс MSPowerUser, добывший ее из приложения в Windows Store, недавно выпущенном Samsung.





По данным источника, планшет работает под управлением операционной системы Windows 10. Он поддерживает сотовые сети четвертого поколения, LTE, и фирменный стилус S Pen, включая Samsung’s Air Command, активирующие команды, когда стилус еще не коснулся экрана, но уже завис над ним, по нажатию кнопки на стилусе.

Функция Smart Dimming поддерживает подсветку экрана включенной, пока пользователь смотрит на экран, отслеживая его с помощь фронтальной камеры. Экран может работать в нескольких режимах, включая Photo (Фото) и Cinema (Фильм).