Apple бесплатно чинит дисплеи 12-дюймового MacBook и MacBook Pro Retina

Компания Apple предлагает бесплатную починку для 12-дюймового MacBook и MacBook Pro с Retina-дисплеем пользователям, испытывающим проблемы с истоньшением или отслаиванием антибликового покрытия.


Программа ремонта пока не была объявлена Apple, о ней сообщил профильный ресурс MacRumors со ссылкой на подтверждение от представителей компании.

Apple предлагает бесплатную замену для Retina-дисплеев ноутбуков, приобретенных с июня 2012 года по 16 октября 2017 года или в течение трех лет с момент изначальной даты покупки. Ранее эта программа также без особого шума действовала в AppleCare, а сейчас пользователям продлили срок, на который распространяется бесплатная починка.

Источник
MacRumors
Теги
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