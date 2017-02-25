Apple бесплатно чинит дисплеи 12-дюймового MacBook и MacBook Pro Retina

Компания Apple предлагает бесплатную починку для 12-дюймового MacBook и MacBook Pro с Retina-дисплеем пользователям, испытывающим проблемы с истоньшением или отслаиванием антибликового покрытия.





Программа ремонта пока не была объявлена Apple, о ней сообщил профильный ресурс MacRumors со ссылкой на подтверждение от представителей компании.

Apple предлагает бесплатную замену для Retina-дисплеев ноутбуков, приобретенных с июня 2012 года по 16 октября 2017 года или в течение трех лет с момент изначальной даты покупки. Ранее эта программа также без особого шума действовала в AppleCare, а сейчас пользователям продлили срок, на который распространяется бесплатная починка.