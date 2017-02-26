MWC 2017: Samsung представила гибридный планшет Galaxy Book на Windows 10

На пресс-конференции к открытию выставки MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта, компания Samsung Electronics представила гибридный планшет Samsung Galaxy Book, работающий под управлением операционной системы Windows 10. Планшет представлен в двух версиях с разными диагоналями дисплея и другими параметрами.





Samsung Galaxy Book 10.6 оснащается 10,6-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением Full HD ( 1920 х 1280 пикселей), 5-мегапиксельной фронтальной камерой, тыльной камеры нет. Аппаратной основой стал процессор Intel Core m3 седьмого поколения, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 256 ГБ.

Samsung Galaxy Book 12 оснащается 12-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2160 х1440 пикселей, 5-мегапиксельной фронтальной и 13-мегапиксельной основной камерами. Аппаратной основой стал процессор Intel Core Core i5 седьмого поколения, 4 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБна твердотельном накопителе с возможностью расширения карточками microSD объемом до 256 ГБ.

Планшеты получили поддержку обновленного стилуса S Pen. В стилусе используется наконечник диаметром 0,7мм и увеличена чувствительность нажатия. Кроме того, реализована поддержка таких функций как Screen Off Memo для создания быстрых заметок, PDF Annotation для удобного редактирования PDF-файлов и инструментов Advanced Drawing для профессионального рисования.

Также поддерживаются Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.1, GPS и ГЛОНАСС, LTE, есть сканер отпечатков пальцев и порт USB Type-C (у старшей модели два порта). Время автономной работы достигает 10 часов у 10,6-дюймовой модели и 10,5 часов у 12-дюймовой модели.

Размеры 10,6-дюймовой модели составляют 261,2 x 179,1 x 8,9 мм, а вес — 640 граммов для версии только с Wi-Fi и 650 граммов для версии с LTE. Размеры 12-дюймовой модели составляют 291,3x199,8x7,4 мм, а вес — 754 грамма. Сроки выпуска и ориентировочная цена пока не объявлены.