MWC 2017: Samsung представила премиум-планшет Galaxy Tab S3 со стилусом S Pen

На пресс-конференции к открытию выставки MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта, компания Samsung Electronics представила продвинутый Android-планшет Samsung Galaxy Tab S3.


Samsung Galaxy Tab S3 представляет собой стильный планшет с поддержкой обновленного стилуса S Pen. В стилусе используется наконечник диаметром 0,7мм и увеличена чувствительность нажатия. Кроме того, реализована поддержка таких функций как Screen Off Memo для создания быстрых заметок, PDF Annotation для удобного редактирования PDF-файлов и инструментов Advanced Drawing для профессионального рисования.

Планшет оснащается 9,7-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением QXGA (2048 х 1536 пикселей), 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 820, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 6000 мАч с возможностью быстрой зарядки Fast Charging. Это дает до 12 часов автономной работы в режиме воспроизведения видео.


Отдельно стоит отметить четыре динамика, сертифициорованные AKG by Harman. Поддерживаются Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС, опционально LTE, есть сканер отпечатков пальцев и порт USB Type-C. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Размеры составляют 237,3 x 169,0 x 6,0 мм, а вес — 429 граммов для модели только с Wi-Fi и 434 грамма для модели с LTE. По словам представителя Samsung, стоимость Galaxy Tab S3 сотсавит 679 и 769 евро, соответственно.

Источник
Samsung
Теги
ANDROID планшет Samsung MWC 2017 Samsung Galaxy Tab S3

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