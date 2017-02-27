Гибридный Windows-планшет Alcatel Plus 12 получил LTE-клавиатуру

На выставке MWC 2017, которая проходит в Барселоне с 27 февраля по 2 марта, компания TCL представила гибридный планшет Alcatel Plus 12 на базе Windows 10.





Модель приходит на смену Alcatel Plus 10, дебютировавшему на прошлогоднем MWC. Планшет получил увеличенный дисплей и улучшенные характеристики.

Alcatel Plus 12 оснащается 11,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920 x 1080 пикселей. Его аппаратной основой стали двухъядерный процессор Intel Celeron N3350, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD (карта на 32 ГБ в комплекте). Предусмотрены две камеры, обе на 5 Мп.

Планшетный аккумулятор обладает емкостью 6900 мАч, но в съемной док-клавиатуре имеется еще один аккумулятор — на 2580 мАч. Alcatel Plus 12 поддерживает скоростные сотовые сети LTE, но модуль встроен не в сам планшет, а в клавиатуру, которая способна выполнять роль точки доступа для 15 устройств. Сам по себе планшет поддерживает Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) и Bluetooth 4.2, есть порты USB Type-C, micro HDMI, 3,5-мм разъем для наушников. Клавиатура добавляет полноразмерный порт USB-A и тачпад. Общий вес составляет 990 граммов.

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