Недорогой гибридный планшет Lenovo Miix 320 работает на Windows 10

На выставке MWC 2017, которая проходит в Барселоне с 27 февраля по 2 марта, компания Lenovo представила недорогой гибридный планшет Miix 320, работающий под управлением операционной системы Windows 10.


Планшет комплектуется док-клавиатурой, что позволяет ему работать в режиме ноутбука. Lenovo Miix 320 оснащается 10,1-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1200 пикселей), процессором Intel Atom X5 или X3, до 4 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ на eMMC. Разрешение камер составляет 5 Мп и 2 Мп.


Поддерживаются Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2, опционально 4G LTE, есть порт USB 3.0 Type-C, пара USB 2.0, micro HDMI и слот microSD. Время автономной работы достигает 10 часов от одной подзарядки. Толщина составляет 8,5 мм, а вес — 550 граммов без клавиатуры и 1030 граммов с клавиатурой.


Продажи Lenovo Miix 320 начнутся в апреле 2017 года. Цена составит 269 евро для версии с клавиатурой и поддержкой только Wi-Fi, 399 евро для версии с клавиатурой и поддержкой LTE.

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Источник
Lenovo
Теги
планшет WINDOWS LENOVO Windows 10 MWC 2017 Lenovo Miix 320

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