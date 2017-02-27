Lenovo представила «семейную» серию планшетов Tab 4

На выставке MWC 2017, которая проходит в Барселоне с 27 февраля по 2 марта, компания Lenovo представила «семейную» серию планшетов Tab 4 для детей и взрослых.


В серию вошли модели попроще Lenovo Tab 4 8 и Tab 4 10 диагональю 8 и 10 дюймов, а также более высококлассные Lenovo Tab 4 8 Plus и Tab 4 10 Plus с корпусами из двойного стекла и более продвинутыми техническими параметрами.


К планшетам опционально предлагается комплект аксессуаров и сервисов Kid’s Pack, в который выходи защитный бампер, фильтр синего цвета, а также два ярких 3М стикера. Настройки специальной учетной записи Lenovo Kid’s Account защитят ребенка от нежелательного контента, а веб-серфинг осуществляется при помощи браузера, который блокирует доступ к сайтам, занесенным в «черный список». Специальные настройки также позволят родителям установить время автоматического отключения планшета через заданный промежуток времени.

Другой опциональный комплект Productivity Pack включает Bluetooth-клавиатуру и специальный пользовательский интерфейс с панелью задач для быстрого переключения между приложениями, поддержкой многооконного режима, а также самых распространенных «горячих» клавиш.

Lenovo Tab 4 8 и Tab 4 10 оснащаются IPS-дисплеями с разрешением 1280х800 пикселей, четырехъядерным процессором Qualcomm Snapdragon 425, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти, 5-мегапиксельной камерой, аккумуляторами на 4850 и 7000 мАч, соответственно.


Lenovo Tab 4 8 Plus и Tab 4 10 Plus оснащаются IPS-дисплеями с разрешением 1920х1200 пикселей, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, 8-мегапиксельной камерой, аккумуляторами на 4850 и 7000 мАч, соответственно.


Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow. Планшеты станут доступны в конце мая 2017 года по цене от 169 евро для Tab 4 8, 179 евро для Tab 4 10, 259 евро для Tab 4 8 Plus и 299 евро для Tab 4 10 Plus.

Читайте другие новости Ferra.ru с выставки MWC 2017 прямо из Барселоны.

Источник
Lenovo
Теги
ANDROID планшет LENOVO MWC 2017

Комментарии

Материалы по теме

IFA 2014: тонкий и легкий планшет Lenovo TAB S8 сдружил ОС Android и процессор Intel

3 сентября 2014

IFA 2015: Планшет Lenovo Yoga Tab 3 Pro оснащен проектором

3 сентября 2015

Lenovo выпускает планшет Yoga Tab 3 10 в России

23 ноября 2015

Lenovo представила 13,3-дюймовый планшет Yoga Tablet 2 Pro с сабвуфером и проектором

10 октября 2014

Lenovo представила ультратонкий перевертыш Yoga A12 на базе Android

6 февраля

MWC 2014: Lenovo представила обновленный планшет Yoga Tablet 10 HD+

24 февраля 2014
Из рубрикиНоутбуки и планшеты
Lenovo представила перевертыши Yoga 720 и Yoga 520 со сканером отпечатков пальцев
Гибридный Windows-планшет Alcatel Plus 12 получил LTE-клавиатуру
Недорогой гибридный планшет Lenovo Miix 320 работает на Windows 10

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 479
Компьютер месяца — январь 2017 425
5 лучших смартфонов 2016 года 277
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 175
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 104
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 86