На выставке MWC 2017, которая проходит в Барселоне с 27 февраля по 2 марта, компания Lenovo представила «семейную» серию планшетов Tab 4 для детей и взрослых.





В серию вошли модели попроще Lenovo Tab 4 8 и Tab 4 10 диагональю 8 и 10 дюймов, а также более высококлассные Lenovo Tab 4 8 Plus и Tab 4 10 Plus с корпусами из двойного стекла и более продвинутыми техническими параметрами.





К планшетам опционально предлагается комплект аксессуаров и сервисов Kid’s Pack, в который выходи защитный бампер, фильтр синего цвета, а также два ярких 3М стикера. Настройки специальной учетной записи Lenovo Kid’s Account защитят ребенка от нежелательного контента, а веб-серфинг осуществляется при помощи браузера, который блокирует доступ к сайтам, занесенным в «черный список». Специальные настройки также позволят родителям установить время автоматического отключения планшета через заданный промежуток времени.

Другой опциональный комплект Productivity Pack включает Bluetooth-клавиатуру и специальный пользовательский интерфейс с панелью задач для быстрого переключения между приложениями, поддержкой многооконного режима, а также самых распространенных «горячих» клавиш.

Lenovo Tab 4 8 и Tab 4 10 оснащаются IPS-дисплеями с разрешением 1280х800 пикселей, четырехъядерным процессором Qualcomm Snapdragon 425, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти, 5-мегапиксельной камерой, аккумуляторами на 4850 и 7000 мАч, соответственно.



Lenovo Tab 4 8 Plus и Tab 4 10 Plus оснащаются IPS-дисплеями с разрешением 1920х1200 пикселей, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, 8-мегапиксельной камерой, аккумуляторами на 4850 и 7000 мАч, соответственно.



Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow. Планшеты станут доступны в конце мая 2017 года по цене от 169 евро для Tab 4 8, 179 евро для Tab 4 10, 259 евро для Tab 4 8 Plus и 299 евро для Tab 4 10 Plus.

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