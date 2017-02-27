Lenovo представила перевертыши Yoga 720 и Yoga 520 со сканером отпечатков пальцев

На выставке MWC 2017, которая проходит в Барселоне с 27 февраля по 2 марта, компания Lenovo представила пару ноутбуков-перевертышей Yoga 720 и Yoga 520.





Yoga 720 представлен в версиях с 13-дюймовым и 15-дюймовым дисплеем, а Yoga 520 — с 14-дюймовым дисплеем. Оба устройства могут использоваться в режимах ноутбука, планшета, стенда и тента. Они тоньше и легче, чем предшественники, 710 и 510. Они получили сканеры отпечатков пальцев для функции Windows Hello. Ноутбуки базируются на процессорах вплоть до Intel Core i7 седьмого поколения и работают на базе Windows 10.





15-дюймовая версия Yoga 720 получила дискретную графику NVIDIA GeForce GTX 1050 и интерфейс Thunderbolt 3. Прочие характеристики включают до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ на винчестере или 512 ГБ на твердотельном накопителе. Оба варианта Yoga 720 доступны с опциями дисплея разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей).





14-дюймовый Yoga 520 получил разрешение Full HD (1920 х 1080 пикселей) и графику NVIDIA GTX 940MX. Оба ноутбука опционально поддерживают активный стилус для заметок и зарисовок Windows Ink.





15-дюймовая версия Yoga 720 появится в продаже в апреле по цене от 1099 евро, а 13-дюймовая — от 999 евро. 14-дюймовый Yoga 520 выйдет в продажу в июле 2017 года по цене от 599 евро.

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