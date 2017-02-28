10,5-дюймовый iPad Pro получит разрешение 2224 х 1668

Компания Apple выпустит 10,5-дюймовый iPad Pro с повышенным разрешением — 2224 х 1668 пикселей. При этом плотность пикселей останется такая же, как и у текущего поколения 9,7-дюймового iPad Pro. Об этом рассказала Рода Александер (Rhoda Alexander), директор направления по планшетам и ПК в IHS Markit Technology.





Как отметила аналитик, 10,5-дюймовый iPad Pro с разрешением 2224 х 1668 пикселей получит плотность 264 точек на дюйм, такую же как у 9,7-дюймового iPad Pro с разрешением 2048 х 1536 пикселей.

Как ожидается, анонс 10,5-дюймового iPad Pro состоится на пресс-мероприятии в марте одновременно с обновленными 9,7-дюймовый и 12,9-дюймовый iPad Pro.

По предварительным данным, 10,5-дюймовый iPad по габаритам окажется сравним с существующим 9,7-дюймовым iPad Pro, а толщина окажется немного больше — 7,5 мм, как у первого iPad Air, тогда как текущий 9,7-дюймовым iPad Pro имеет толщину 6,1 мм. Верхняя кромка над дисплеем сохранится, чтобы было где расположить фронтальную камеру FaceTime, а нижняя, практически, исчезнет.